Homburger (31) gefasst, Komplize flüchtig : Gefährliche Verfolgungsjagd: Homburger Polizei verfolgt Mercedes-Fahrer über A 6 bis in die Pfalz

Homburg/Schönenberg-Kübelberg Während einer Verfolgungsfahrt hat die saarländische Polizei Kollegen aus der Pfalz um Hilfe gerufen. Im pfälzischen Schönenberg-Kübelberg versuchte einer der Täter aber dann, zu Fuß abzuhauen.

Zu einer gefährlichen Verfolgungsfahrt ist es am Donnerstagabend, 2. Februar, zwischen Homburg und Schönenberg-Kübelberg gekommen. Dabei hat ein Mercedes-Fahrer nach Angaben eines Polizeisprechers zahlreiche Menschen in Gefahr gebracht. Auslöser dafür: Die Ermittler wollten dessen Wagen kontrollieren, weil ihnen etwas an der Karosse spanisch vorkam.

Dabei soll es zu gewagten Überholmanövern gekommen sein, die andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr brachten. So scherte der Unbekannte vor anderen ein und schnitt ihnen damit den Weg ab, sodass diese bremsen mussten, um einen Unfall zu vermeiden. Bei Waldmohr setzte sich die rasante Verfolgung über die Landstraße nach Schönenberg-Kübelberg fort. Erneut überholte der Mercedes-Fahrer an unübersichtlichen Stellen wie in Kurven und bei Verkehrsinseln.