Von Wadern bis kurz vor Saarbrücken : Nach brutaler Attacke: Betrunkener Autofahrer liefert sich gefährliche Verfolgungsfahrt mit Polizei über A1

Wadern/Riegelsberg Zuerst schlug er zu, dann raste er davon. Und die Polizei hinterher. Der Autofahrer ließ sich auch von einer Armada an Streifenwagen lange Zeit nicht stoppen und heizte über die Autobahn. Später stellten die Ermittler jede Menge Dinge fest, die der Mann auf dem Kerbholz hatte.

Er schrie, schlug, stieg in seinen Wagen und fuhr erst einmal davon. Kurz darauf kehrte er an den Tatort zurück, wo die Polizei stand. Dann begann die gefährliche Verfolgungsfahrt, an der Streifenwagen gleich mehrerer Dienststellen beteiligt waren, wie ein Waderner Polizeisprecher mitteilte.