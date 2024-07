Bei Völklingen gestoppt Halsbrecherische Verfolgungsfahrt auf A620 mit der Polizei – warum der Fahrer die Flucht ergriff

Dabei wollen die Beamten bemerkt haben, dass er Drogen intus hatte. Doch dass allein war es nicht, warum er ohnehin nicht hinters Steuer gedurft hätte: Er hat auch gar keinen Führerschein. Damit noch längst nicht genug: Seine Karosse sei weder versichert noch amtlich zugelassen gewesen. Und die beiden nicht zueinander passenden Kennzeichen? Mindestens eines davon sei geklaut. So sei der Fahrer als Nächstes mit zur Wache gekommen. Dort stand ein Bluttest an, um herauszufinden, was er an Rauschgift zuvor genommen hatte. Ein Ergebnis stehe noch aus.