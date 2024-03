Festnahme Gesuchter Mann liefert sich mit Polizei Verfolgungsfahrt durch Saarwellingen

Saarwellingen · Ein per Haftbefehl gesuchter Mann lieferte sich in der Nacht auf Dienstag in Saarwellingen eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Weit kam er nicht.

05.03.2024 , 13:35 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte nach einer Verfolgungsfahrt durch Saarwellingen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat