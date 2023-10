„Fall war gravierend“ Wilde Verfolgungsfahrt in Saarlouis – Golf-Fahrer flüchtet nach Frankreich

Saarlouis · In der Nacht zum Sonntag hat die Polizei in Saarlouis und in Überherrn einen schwarzen Golf verfolgt, der mit „deutlich überhöhter Geschwindigkeit“ unterwegs war. Der Fahrer entzog sich einer Polizeikontrolle und flüchtete in Richtung des Grenzübergangs nach Frankreich.

08.10.2023, 07:46 Uhr

Ein schwarzes Fahrzeug fährt schnell über eine Straße (Symbolfoto). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Von Rüdiger Fröhlich Seitenmanager und Online-Redakteur