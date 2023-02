Verfolgungsfahrt : Autofahrer heizt vor Polizei durch Homburg – Dann setzt er seine Flucht zu Fuß fort

Homburg Halsbrecherisch ist ein Mann mit seinem Wagen vor der Polizei geflohen. Dabei gefährdete er andere Autofahrer. Dann versuchte er, seine Flucht ohne Fahrzeug fortzusetzen. Jetzt suchen die Ermittler Zeugen.

Die Polizei hat in Homburg einen Autofahrer verfolgt, der sich nicht kontrollieren lassen wollte. Daraus entwickelte sich eine gefährliche Tour zwischen zwei Stadtteilen, wie ein Sprecher berichtet.

Demnach wollten Ermittler den 28-Jährigen am Dienstag, 14. Februar, zunächst in Erbach wegen einer üblichen Verkehrskontrolle anhalten. Der Mann machte aber nicht die geringsten Anstalten, das über sich ergehen zu lassen. Im Gegenteil: Er drückte nun mächtig aufs Gas, um sich aus dem Staub zu machen.

Aus einer geplanten Polizei-Kontrolle entwickelt sich Verfolgungsfahrt

Eine Streife hängte sich hinter den Peugeot. Der Fahrer aus dem Saarpfalz-Kreis raste durch einen Wald. In Bruchhof ging die Verfolgungsfahrt weiter. Viel zu schnell missachtete er alle Verkehrsregeln. Er bretterte bei Rot über die Ampel, zog zwischenzeitlich auf die Gegenspur und war quasi als Geisterfahrer unterwegs.

Die Polizei blieb dem Flüchtenden im Wortsinn auf den Fersen. Denn wieder zurück in Erbach, stieg er aus und versuchte, zu Fuß die Beamten abzuschütteln. Vergebens: Sie fassten den Typen.

Es sei nicht das erste Mal, dass der Gestoppte aufgeflogen war, sagt der Polizeisprecher am Mittwoch auf SZ-Nachfrage. Er sei den Fahndern „bereits wegen diverser Delikte bekannt“.

Polizei setzt auf Zeugen, um den Fall in Homburg aufzuklären

Die illegale Tour vom Dienstag zog sich von 16.40 und 17 Uhr hin. Seinen Ursprung nahm die Raserei in der Erbacher Ludwigstraße und setzte sich zuerst in die Dürerstraße fort. Von Bruchhof ging’s zurück nach Erbach, wo die illegale Rallye in der Wolsifferstraße endete.