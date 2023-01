Verfolgungsfahrt : Autofahrer flüchtet vor Polizei mit bis zu 140 Sachen durch Völklingen

Gefährliche Verfolgungsfahrt in Völklingen. (Symbollbild) Foto: Polizei

Völklingen Eine Routine-Verkehrskontrolle der Polizei hat am Dienstag zu einer Verfolgung durch Völklingen geführt. Die Fahrt endete nach etlicher Gefahr auch für andere in einem Wald.

Eine Verkehrskontrolle der Polizei hat in Völklingen zu einer Verfolgungsfahrt von der Innenstadt bis nach Luisenthal geführt. Dabei raste ein junger Mann gefährlich schnell vor den Ermittlern her, um ihnen zu entgehen.

Zunächst hatten ihn Beamte am Dienstag, 17. Januar, gegen 20.20 Uhr kontrollieren wollen. Doch das wollte der 20-Jährige offensichtlich nicht. Er gab Gas und soll mit enormer Geschwindigkeit davongefahren sein, berichtet ein Sprecher des polizeilichen Verkehrsdienstes in Merzig auf SZ-Anfrage.

Verfolgungsfahrt mit Polizei von Völklingen bis Luisenthal

Über etliche Kilometer führte ihn seine Flucht dann am Globus-Markt vorbei. Dort soll er es nach Angaben der Ermittler innerstädtisch auf bis zu 140 Stundenkilometer gebracht haben. Dabei habe er nicht im Geringsten auf andere Verkehrsteilnehmer geachtet. Er soll einige von ihnen in arge Bedrängnis gebracht haben.

Die wilde Reise setzte er bis nach Luisenthal fort, wo er in einer Sackgasse im Wald strandete. Die Polizei stellte fest, dass er keinen Führerschein hat. Sein grauer einst in Bulgarien zugelassener Mercedes S 500 war weder versichert noch zugelassen. Jetzt kommen auf den Fahrer, der in Völklingen lebt, einige Verfahren zu.