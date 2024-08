Polizei und Feuerwehr Unwetter über Saarpfalz-Kreis verwüstet Jugendzeltlager in Bexbach (Fotos)

Besonders hart traf es ein Ferienlager auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände, das heute grenzüberschreitend für Rollenspieltreffen bekannt ist. Auf dem so genannten Utopion-Platz hatten Kinder und Jugendliche ihre Zelte aufgeschlagen. An die 70 jungen Leute der katholischen Jugend aus Ettlingen in Baden-Württemberg waren angereist. Rund 30 Betreuer begleiteten nach Auskunft eines Sprechers der Polizei in Homburg die Truppe.