Feuerwehr im Dauereinsatz Unwetter im Saarland: Regenmassen fluten Tiefgarage – Kühe sind im Stall gefangen

Ein Unwetter hat die östlichen Landkreise im Saarland getroffen. Allein die Feuerwehr im Landkreis Neunkirchen registrierte mehr als 100 Einsätze innerhalb von zwei Stunden. Auch der benachbarte Saarpfalz-Kreis war in dieser Zeit betroffen. In beiden Regionen standen Straßen und Parkplätze unter Wasser. Zudem wurde eine Tiefgarage geflutet. An der A8 bei Neunkirchen gab es einen Hangrutsch.