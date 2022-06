Großeinsatz der Rettungskräfte : Unglück in Völklingen: Kind (2) treibt im Pool und muss wiederbelebt werden

Auch der Rettungshelikopter Christoph 16 war im Einsatz, um das Kind (2) zu retten. (Archivaufnahme) Foto: obs/Ann-Iren Ossenbrink

Update Völklingen Großeinsatz der Hilfskräfte am Dienstagabend im Völklinger Stadtteil Ludweiler: Dort musste ein Junge gerettet werden, der in einem privaten Schwimmbecken trieb. Was die Polizei bislang weiß.

Ein dramatischer Zwischenfall hat sich am Dienstagabend, 14. Juni, in Völklingen-Ludweiler ereignet. Nach SZ-Informationen trieb ein Kind leblos in einem Pool.

Nach bisherigem Sachstand soll der Zweijährige ins Wasser geraten sein. Die Eltern entdeckten ihn und alarmierten die Helfer, wie am Mittwochmorgen ein Sprecher des Führungs- und Lagezentrums in Saarbrücken bestätigt. Wie lange das Kleinkind da schon im Wasser trieb, wird zurzeit rekonstruiert.

Demnach war der Alarm gegen 18.15 Uhr ausgelöst worden. Der Junge wurde an Ort und Stelle wiederbelebt.

Das junge Opfer kam nach Saarbrücken ins Krankenhaus auf dem Winterberg. Über den Gesundheitszustand war am frühen Morgen noch nichts bekannt. Ebenso wenig wie es zu dem Unglück gekommen war. Das soll heute ermittelt werden.