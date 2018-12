später lesen Blaulicht Schaden im vierstelligen Bereicht Teilen

Ein auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in Tholey abgestelltes Fahrzeug ist am Montagvormittag durch einen Unfall stark beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt, so die Polizei. Von Melanie Mai