Sachschaden : Unfallflucht in der Hauptstraße Oberwürzbach

Oberwürzbach Ein Unbekannter hat am Sonntagabend ein geparktes Auto mit St. Ingberter Kennzeichen in der Hauptstraße in Oberwürzbach beschädigt. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Hausnummer 43, beschädigt wurde ein Hyundai sowohl an der Stoßstange als auch an der linken Fahrzeugseite, dort entstand ein Streifschaden.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Der genaue Unfallzeitpunkt ist nicht bekannt.