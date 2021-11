Polizei sucht Zeugen : Fußgänger nach Unfall in Illingen schwer verletzt – Autofahrer flieht

Illingen Am Samstagabend ist laut Polizeiangaben im Illinger Ortsteil Hüttigweiler ein Fußgänger beim Überqueren der Straße angefahren und schwer verletzt worden. Der Autofahrer ergriff jedoch die Flucht, ohne zu helfen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Alkohol am Steuer: Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Völklingen

80 000 Euro Sachschaden : Alkohol am Steuer: Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Völklingen

Laut Polizeiangaben überquerte ein 60-jähriger Mann gegen 21.20 Uhr die Provinzialstraße an einer Fußgängerampel in Hüttigweiler. Dabei sei er von einem Auto erfasst worden, das von Illingen kommend in Richtung Welchbach gefahren sei. Der Autofahrer sei zwar kurz stehengeblieben, aber dann weitergefahren, ohne dem schwerverletzten Mann zu helfen oder auch nur den Rettungsdienst zu kontaktieren. Der Fußgänger erlitt nach bisherigen Erkenntnissen eine Beinfraktur und wurde in ein Krankenhaus verbracht.