Polizei sucht Zeugen Fahrradfahrer bei Unfall zwischen Merzig und Mettlach auf B51 schwer verletzt

Was bisher bekannt ist: Der Mann war mit seinem Pedelec (einem Fahrrad mit Motorunterstützung) zwischen 19.25 und 19.30 Uhr auf der B 51 aus Richtung Merzig in Richtung Mettlach unterwegs, als er etwa 100 Meter vor der Einmündung zur Straße Am Jungenwald einen Unfall hatte. Wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage der Saarbrücker Zeitung erklärt, stürzte der Fahrradfahrer an einer abschüssigen Stelle auf die Straße und zog sich dabei Verletzungen am Kopf und Prellungen am Brustkorb zu.