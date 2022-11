Unfall in Weiskirchen-Rappweiler : Betrunkener Autofahrer überfährt Fußgänger – lebensgefährlich verletzt

Unfall in Weiskirchen-Rappweiler

Weiskirchen-Rappweiler In Rappweiler kam es in der Nacht auf Dienstag zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein betrunkener Autofahrer erfasste einen Fußgänger nach einem Überholvorgang. Der 45-Jährige wird lebensgefährlich verletzt.

Bei einem schweren Unfall in der Nacht auf Dienstag ist ein 45-Jähriger in Weiskirchen-Rappweiler lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde von einem Pkw erfasst, der zuvor ein anderes Auto überholt hatte.

Laut der Polizei Merzig ereignete sich der Unfall um 1.10 Uhr. Ein Autofahrer fuhr Richtung Weiskirchen durch die Ortsdurchfahrt Rappweiler und überholte ein vorausfahrendes Auto. Nach dem Überholvorgang mit überhöhter Geschwindigkeit scherte der Fahrer wieder auf seine Spur ein, übersah den 45-jährigen Fußgänger in Höhe der Merziger Straße 23a, der gerade die Fahrbahn überqueren wollte, und erfasste ihn.

Der 45-Jährige wurde lebensgefährlich am Kopf und an den Beinen verletzt. Der Fahrer des Pkw, ein 23-Jähriger, blieb unverletzt. Aufgrund der alkoholischen Beeinflussung wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken hat jetzt ein Gutachten zur genauen Aufklärung des Unfallherganges in Auftrag gegeben. Gegen den betrunkenen 23-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.