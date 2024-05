Tödlicher Unfall in Mandelbachtal Seniorin überfahren und zurückgelassen – das ist der Stand der Ermittlungen nach mehr als drei Monaten

Mandelbachtal · Dieser Unfall sorgte für Aufsehen und Unverständnis: Nachdem ein Autofahrer eine Frau (86) in Mandelbachtal-Ormesheim mit dem Wagen erfasst und getötet hatte, fuhr er weiter. Die Polizei setzte eine Ermittlungsgruppe ein. Was die Sache bis heute so schwierig macht.

29.05.2024 , 18:07 Uhr

Ein tötlicher Unfall in Mandelbachtal-Ormesheim ließ die Polizei in Homburg eine Ermittlungsgruppe einzusetzen. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner