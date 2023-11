Polizei im Nord-Saarland Bus mit 20 Schülern hat Unfall in Wadern – Eltern kommen zur Unfallstelle

Ein Verkehrsunfall hat sich in Wadern ereignet, in den ein Schulbus verwickelt war. Während des Zusammenstoßes mit einem Transporter waren an die 20 Schüler in dem Bus. Das berichtet ein Sprecher der Polizeiinspektion Nord-Saarland in der Hochwaldstadt. Die betroffene Strecke musste gesperrt werden.