Schwerer Unfall in Saarbrücken : Auto kracht mit Saarbahn zusammen und wird mitgeschleift – vier Menschen verletzt

Schwerer Unfall in Saarbrücken

Schwerer Unfall mit der Saarbahn in Saarbrücken. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Saarbrücken Ein fatales Abbiegemanöver hat am Donnerstag in der Landeshauptstadt zu einem Unglück mit der Saarbahn geführt. Das hatte auch Folgen für den Verkehr.

Ein schwerer Zusammenstoß mit einem Citroën und der Saarbahn hat diesen Donnerstag, 14. Oktober, zu erheblichen Behinderungen auf der Schienenstrecke geführt. Vier Menschen wurden bei dem Unfall verletzt, wie ein Polizeisprecher am Abend berichtet.

Demnach hatte der Autofahrer (34) die Saarbahnstrecke mit seinem Wagen an einer Stelle überqueren wollen, wo er es nicht durfte. Im gleichen Moment näherte sich eine Bahn und erfasste das Fahrzeug. Diese schob das Auto vor sich her. Erst an einer Ampel wurden sie gestoppt.