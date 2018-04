Unfall mit Fahrerflucht in Eppelborn

Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Eppelborn ist am Sonntag um 22.07 Uhr die Prümburgstraße in Richtung Ortsmitte Eppelborn gefahren. Da der Fahrer unter erheblicher alkoholischer Beeinflussung stand, kam das Auto auf der Fahrbahn zu weit nach links ab und stieß gegen einen geparkten Pkw, teilte die Polizei Illingen mit. Durch die Wucht des Anstoßes wurde das geparkte Auto auf drei weitere Fahrzeuge geschoben. Im Anschluss fuhr der Fahrer mit seinem stark beschädigten Pkw einfach weiter. In Höhe der Einmündung Im Fröschengarten verursachte der alkoholisierte Fahrer fast einen weiteren Unfall, der nur durch die gute Reaktion eines entgegenkommenden Fahrers verhindert werden konnte. In der Bahnhofstraße blieb der Unfallverursacher dann stehen, weil sein Fahrzeug zu stark beschädigt war.

Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Neben der Polizei waren 2 Abschleppdienste und die Feuerwehr im Einsatz.

