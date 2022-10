Polizei sucht Zeugen : Unfall mit Auto und Kleinfahrzeug in Völklingen – 70-Jähriger in Lebensgefahr

(Symbolfoto) Foto: dpa/Carsten Rehder

Völklingen Bei einem Unfall in Völklingen am Sonntagabend wird ein 70-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Was bisher bekannt ist.

Ein 70-jähriger Kleinwagenfahrer ist bei einem Unfall in Völklingen am Sonntag, 23. Oktober, gegen 17.38 Uhr lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann fuhr aus Frankreich in Richtung Völklingen und kam aus bisher ungeklärter Ursache von seiner Fahrbahn ab, wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte.

Der 70-Jährige geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Wagen einer gleichaltrigen Autofahrerin. Den Angaben zufolge soll der Kleinwagenfahrer Alkohol getrunken haben, ihm wurde Blut abgenommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Aufgrund Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde an der Unfallörtlichkeit ein Vermeidbarkeitsgutachten durchgeführt, wie es in dem Polizeibericht heißt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich des Unfallgeschehens zu Verkehrsstörungen. Die Frau wurde bei dem Unfall am Sonntag leicht verletzt.