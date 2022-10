70-Jähriger lebensgefährlich verletzt : Schwere Kollision zwischen Auto und Kleinfahrzeug in Völklingen-Lauterbach (mit Bildergalerie)

Foto: BeckerBredel 8 Bilder Schwerer Unfall in Lauterbach: 70-Jähriger in Lebensgefahr

Update Völklingen Ein 70-jähriger Franzose ist bei einem schweren Verkehrsunfall in Völklingen-Lauterbach am Sonntag lebensgefährlich verletzt worden. Er geriet offenbar alkoholisiert in den Gegenverkehr.

Ein 70-jähriger Kleinwagenfahrer ist bei einem Unfall in Völklingen am Sonntag, 23. Oktober, gegen 17.38 Uhr lebensgefährlich verletzt worden. Der Franzose fuhr aus Frankreich in Richtung Völklingen und kam aus bisher ungeklärter Ursache von seiner Fahrbahn ab, wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte.

Der 70-Jährige war mit einem sogenannten Minicar unterwegs, das nur bis zu 25 Stundenkilometer fahren kann, geriet in den Gegenverkehr auf der Hauptstraße in Lauterbach und kollidierte mit dem Wagen einer gleichaltrigen französischen Autofahrerin. Den Angaben zufolge soll der Kleinwagenfahrer Alkohol getrunken haben, ihm wurde Blut abgenommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Aufgrund Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde an der Unfallörtlichkeit ein Vermeidbarkeitsgutachten durchgeführt, wie es in dem Polizeibericht heißt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich des Unfallgeschehens zu Verkehrsstörungen. Die Frau wurde bei dem Unfall am Sonntag leicht verletzt. Anwohner hatten die Unfallbeteiligten vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte betreut und erstversorgt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Freiwillige Feuerwehr war mit dem Löschbezirk Lauterbach und rund 20 Einsatzkräften vor Ort, um den Ort es Geschehens während der Unfallaufnahme auszuleuchten. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.