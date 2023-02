Kollision im Weiskircher Ortsteil : Unfall in Rappweiler: Mit über 1,3 Promille in den Gegenverkehr geraten

Unfall in Rappweiler: Mit über 1,3 Promille in den Gegenverkehr geraten

Im Weiskircher Ortsteil Rappweiler hat ein betrunkener Autofahrer am späten Montagabend einen Verkehrsunfall verursacht. Der 56-Jährige geriet in den Gegenverkehr. Den hohen Promille-Wert konnte sich der Mann gegenüber der Polizei nicht erklären.

Glück im Unglück bei einem Verkehrsunfall in Weiskirchen am Montagabend. Dort geriet ein betrunkener Mann mit seinem Auto in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem anderen Verkehrsteilnehmer. Es wurde niemand verletzt.