Straße gesperrt Zwei Schwerverletzte (54/39) bei Unfall in St. Wendel – eine Frau im Auto eingeklemmt (mit Fotos)

St. Wendel · Zwei Autos sind in St. Wendel so heftig aufeinandergeprallt, dass dabei eine Frau in ihrem Wagen eingeklemmt wurde. Die Feuerwehr musste sie befreien. Die Polizei sperrte an der Shell-Tankstelle die Straße.

29.02.2024 , 04:52 Uhr

Zu einem heftigen Verkehrsunfall in St. Wendel haben Helfer ausrücken müssen. Zwei Autos waren am späten Mittwochabend, 28. Februar, dermaßen heftig zusammengeprallt, dass zwei Menschen schwer verletzt wurden. Die Polizei musste die Unglücksstrecke sperren. Unfall ereignete sich vor einer Tankstelle in St. Wendel Wie ein Sprecher der Feuerwehr noch am Abend berichtete, hatte sich der Crash kurz vor 21.30 Uhr ereignet. Auf der innerstädtischen Linxweilerstraße direkt vor der dortigen Shell-Tankstelle waren zwei Wagen dermaßen hart zusammengeprallt, dass ein Opfer eingeklemmt wurde. 16 Bilder Sanierungsfall Kirchendach – Wie es in der Lebacher Pfarrkirche aussieht 16 Bilder Foto: Tom Peterson Wie die Ermittler am Morgen danach melden, soll ein Mann aus Nohfelden von der nahen B41 in die Kreisstadt gefahren sein. Als der 54-Jährige auf die spätere Unfallstelle zusteuerte, näherte sich ihm auf dieser Passage eine Fahrerin mit ihrem Fahrzeug. Zwei Autos prallten aufeinander Dabei soll der Mann den schwarzen VW-Polo der 39 Jahre alten Freisenerin übersehen haben. Mit seinem weißen VW-Golf erwischte er ihr Fahrzeug und drückte die Fahrertür ein. Dabei wurde die Frau in ihrer Karosse eingeklemmt. Feuerwehr-Leute waren wenig später vor Ort, um das Opfer aus dem Wrack zu befreien. Anschließend kam sie ins St. Wendeler Krankenhaus. Auch der mutmaßliche Unfallverursacher trug Blessuren davon. Ihn brachten Retter mit dem Krankenwagen nach Neunkirchen in die Klinik. Bei beiden bestehe keine Lebensgefahr, sagt der Polizeisprecher auf SZ-Anfrage. Polizei sperrte Unglücksstelle Während der Bergung blieb der Abschnitt an der Tankstelle gesperrt. Rund eine Stunde waren die Einsatzkräfte damit befasst. Auch ein Abschleppdienst war bestellt worden, um die zerstörten Autos beiseitezuschaffen. Hier geht es zur Bilderstrecke: Schwerer Unfall in St. Wendel – Fahrerin (39) im Auto eingeklemmt

