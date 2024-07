Drei Autos mit Totalschaden Unfall mit mehreren Autos in Spiesen-Elversberg – Fahrer verliert das Bewusstsein

Am Dienstagabend, 30. Juli, kam es in Spiesen-Elversberg in Höhe der Hauptstraße 59 am frühen Abend zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Einer der Fahrer hatte nach eigenen Angaben das Bewusstsein verloren und geriet daraufhin in den Gegenverkehr, teilt die Polizei Neunkirchen mit. Dort prallte er mit zwei Autos zusammen. Außerdem wurde noch ein viertes Fahrzeug, das am Seitenstreifen geparkt hatte, in Mitleidenschaft gezogen.