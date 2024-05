In Saarlouis angefahren Unfall mit Post-Transporter – Frau (91) stirbt einen Tag nach schwerer Kopfverletzung

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist eine Seniorin in Saarlouis ums Leben gekommen. Ein Mann erwischte die Frau mit seinem Auto am Samstagmorgen, 4. Mai, in der Innenstadt. Die Frau war zunächst lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Seitdem versuchten die Ärzte alles, das betagte Opfer zu retten. Doch am Sonntagnachmittag meldete ein Sprecher der Polizei in der Kreisstadt: Die Frau hat es nicht überlebt.