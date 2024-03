Polizei sucht noch in der Nacht Autofahrer fährt Fußgängerin (46) in Saarlouis nieder und lässt sie verletzt zurück

Gefährlicher Zwischenfall in Saarlouis: Kurz darauf ist der Verursacher abgehauen und hat eine schwer verletzte Frau auf der Straße zurückgelassen. Doch seine Flucht sollte nicht lange von Erfolg gekrönt sein. Das Opfer musste ins Krankenhaus und wird nach Auskunft eines Sprechers der Polizei dort noch eine Zeit zubrigen müssen.

Zwei Frauen sind in am späten Freitagabend in Saarlouis zu Fuß unterwegs