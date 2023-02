Fotos zeigen Schneise der Verwüstung : Seniorin (93) kracht in Saarbrücken mit Auto in Gartenhaus (mit Fotos)

Seniorin (93) kracht in Saarbrücken mit Auto in Gartenhaus (mit Fotos)

Fechingen In Fechingen ist eine 93-Jährige im Kreisel mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Ein Gartenhaus brachte das Fahrzeug schließlich zum Stehen. Das ist bisher bekannt.

Eine 93-jährige Seniorin ist am Samstag, 4. Februar, in Saarbrücken-Fechingen kurz vor 12 Uhr in einem Kreisverkehr von der Straße abgekommen und hat zunächst zwei parkende Autos gerammt und eine Hecke durchbrochen, bevor sie mit ihrem Fahrzeug in ein Gartenhaus donnerte. Das teilt die Polizei mit. Fotos vom Unfallort zeigen eine Schneise der Verwüstung.