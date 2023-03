Strafverfahren in Saarbrücken 50 Schaulustige stören nach Unfall Arbeit der Retter – Frau in Auto eingeklemmt

Saarbrücken · Nach einem Verkehrsunfall in Saarbrücken am Sonntagabend hatten Polizei und Feuerwehr Probleme, ihre Arbeit zu machen. Denn Gaffer blockierten sie. Zwei Männer mischten sich sogar ein und haben jetzt Verfahren am Hals.

27.03.2023, 04:28 Uhr

Ein schwerer Verkehrsunfall hat in Saarbrücken am Sonntagabend, 26. März, für erhebliches Aufsehen gesorgt. Ein Auto war in der Innenstadt frontal gegen einen Baum geprallt und hatte zwei Verletzte gefordert. Doch das war nicht das einzige, womit sich Polizei und Feuerwehr befassen mussten.