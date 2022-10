Vor der Europagalerie : Schwerer Unfall in Saarbrücken: Saarbahn erfasst Fußgänger und klemmt ihn ein

Schwerer Unfall mit der Saarbahn in Saarbrücken. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Schwerer Unfall in Saarbrücken am Montagabend: Dabei ist ein Mann in der Innenstadt von einer Saarbahn erfasst worden.

Ein Mann ist in Saarbrücken zwischen dem Bahnsteig und einer Saarbahn eingeklemmt worden. Dabei wurde er leicht verletzt und dann in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Feuerwehrsprecher am frühen Dienstagmorgen sagte. Der Vorfall ereignete sich am Montagabend, 24. Oktober, gegen 18.40 Uhr nahe der Haltestelle Trierer Straße.

Die Saarbahn habe den Mann noch drei bis vier Meter weiter geschoben. Demnach merkte der Fahrer wohl schnell, dass etwas nicht stimmte und rollte nur langsam von der Stelle weg, bis er kurz darauf wieder zum Stehen kam.

Nach ersten Informationen der Polizei am Montagabend könnte das Opfer zuvor vor die Bahn gestürzt sein. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache stehen noch aus.

Der Zwischenfall verursachte ein Verkehrschaos. Lange Staus bildeten sich in der Landeshauptstadt. Der Streckenabschnitt war gesperrt worden. Auch die Saarbahn war davon betroffen.