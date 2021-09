Merkwürdiger Unfall in Saarbrücken : Kind angefahren – Polizei sucht nach dem jungen Opfer

Merkwürdiger Unfall in Saarbrücken

Saarbrücken Trotz Vollbremsung erwischt eine junge Autofahrerin mit ihrem Wagen ein Kind. Doch dann verschwindet es genauso schnell, wie es aufgetaucht war. Ein dubioser Fall, dem die Ermittler zurzeit nachgehen.

Bei einem Verkehrsunfall in Saarbrücken ist am Donnerstag, 16. September, ein Kind angefahren worden. Allerdings wissen die Ermittler nicht, wie es dem jungen Opfer geht. Denn wie es in einer Meldung dazu heißt, sind Polizisten auf der Suche nach ihm.