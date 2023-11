Zusammenstoß mit parkendem Auto Unfall in Saarbrücken – 29-Jähriger schwer verletzt

In Saarbrücken wurde am Donnerstag, 9. November, gegen 11.50 Uhr, ein junger Mann bei einem Autounfall schwer verletzt. Der 29-jährige Fahrer sei auf der Straße „Am Kieselhumes“ von der Fahrbahn abgekommen und daraufhin in ein parkendes Auto gefahren, teilt die Polizei Saarbrücken mit. Dabei wurde das Auto durch den Aufprall noch auf ein weiteres aufgeschoben.