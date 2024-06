Mitten in der City Crash mit Polizeiauto in Neunkirchen – Streifenwagen-Besatzung und weitere Autofahrerin verletzt (mit Fotos)

Update von Freitag, 7. Juni, 5.56 Uhr: Bei einem schweren Verkehrsunfall in Neunkirchen zwischen einem Streifenwagen und einem Privatauto sind am Donnerstagabend, 6. Juni, mehrere Menschen verletzt worden. Neben den drei Insassen des Polizeiautos traf es auch eine junge Frau in einem weiteren Fahrzeug. Das meldet auf SZ-Anfrage am frühen Freitagmorgen ein Sprecher der Dienststelle in Homburg.