Mitten in der City Crash mit Polizeiauto in Neunkirchen – drei Insassen im Streifenwagen verletzt (mit Fotos)

Unglück mitten in der City: Dabei ist ein Privatwagen mit einem Polizei-Auto zusammengeprallt. Dabei sollen drei Menschen der Streifenbesatzung so schwer verletzt worden sein, dass sie ins Krankenhaus mussten. Der Vorfall hatte sich am frühen Donnerstagabend, 6. Juni, in Neunkirchen zugetragen. Das berichtet ein Sprecher der Dienststelle in der Kreisstadt.