Hochwaldstraße für zweieinhalb Stunden gesperrt „Bild der Verwüstung“ – 22-Jähriger baut heftigen Unfall in Losheim am See

Losheim am See · Ein 22-Jähriger hat in Losheim mitten in der Nacht einen heftigen Unfall verursacht, bei dem er verletzt wurde. Er stand wohl unter Einfluss von Rauschmitteln.

09.12.2023 , 21:28 Uhr

Foto: dpa/Carsten Rehder