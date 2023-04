Mit Hauswand kollidiert Frau stirbt bei Verkehrsunfall in Homburg – Wohnhaus einsturzgefährdet

Homburg · Bei einem schweren Unfall ist eine Frau am Dienstagabend in Homburg-Einöd ums Leben gekommen. Ein zweiter Autofahrer wurde verletzt. Das Unglück endete an einer Hauswand. Was die Polizei zu dem Vorfall weiß.

19.04.2023, 12:34 Uhr

Tödlicher Verkehrsunfall in Homburg. (Symbolbild) Foto: dpa/Jonas Walzberg