Gefährlich ausgebremst Auto kracht gegen geparkte Fahrzeuge – zwei Verletzte (19/21) nach Crash in Heusweiler

Zwei Frauen sind bei einem schweren Verkehrsunfall in Heusweiler (Regionalverband Saarbrücken) verletzt worden. Sie prallten mit dem Wagen, in dem sie saßen, gegen zwei am Wegesrand geparkte Autos. Der Schaden sei beträchtlich, wie eine Sprecherin der Polizei in Völklingen berichtet. Auslöser des Unglücks in der Nacht auf Mittwoch, 22. Mai, soll ein Unbekannter mit seiner waghalsigen Fahrweise gewesen sein.