Unfall in Burbach Rollerfahrer (63) schwebt nach Crash in Lebensgefahr

Burbach · In Burbach gab es am Dienstagmorgen einen schweren Verkehrsunfall. Ein Auto kollidierte mit einem Roller. Der 63-jährige Fahrer schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Was bisher bekannt ist.

24.09.2024 , 18:20 Uhr

Foto: dpa/Jens Büttner