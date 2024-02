Auto in die Luft katapultiert Nach Unfall bei Beckingen mit zwei Schwerverletzten – Staatsanwalt ist eingeschaltet

Die Unglücksstelle – ein Trümmerfeld. Das Auto – kaum noch als solches wiederzuerkennen. So heftig war der Aufprall. Das Wrack dermaßen deformiert, dass die Feuerwehr zwei Menschen aus dem Schrotthaufen herausholen musste. Die Ermittlungen dazu dauern unterdessen an. Das berichtet ein Sprecher der Polizei in Saarlouis auf SZ-Nachfrage.