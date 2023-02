Fahrer flüchtete : Obduktionsergebnis des überfahrenen Fußgängers ist da: Der Stand der Ermittlungen in Nohfelden

Nach dem tödlichen Unfall mit Fahrerflucht bei Nohfelden – der Sachstand bei der Polizei-Fahndung. (Symbol) Foto: picture alliance / dpa/Jan Woitas

Nohfelden Ein junger Mann kam an Weihnachten ums Leben, als er nachts entlang einer Landstraße in Nohfelden ging: Ein Auto überfuhr ihn. Die Polizei setzte darauf eigens eine Ermittlergruppe ein, um den Fluchtfahrer zu stellen. Was seitdem geschah.