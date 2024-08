Autobahn stundenlang gesperrt Überholmanöver auf A62 bei Türkismühle endet im Trümmerfeld – was den Unfall wohl auslöste

Doch dieses Manöver sei mächtig danebengegangen, wie es dazu in einer Mitteilung der polizeilichen Dienststelle Nord-Saarland heißt. Währenddessen sei der Mann aus dem Landkreis Südwestpfalz in Rheinland-Pfalz von der Spur abgekommen und mit dem Wagen in die Leitplanke gedonnert.