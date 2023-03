Schwerer Unfall Auto überschlägt sich bei St. Wendel – Polizei schneidet Frau aus Wrack

St. Wendel · Bei einem Verkehrsunfall auf der B41 bei St. Wendel ist die Fahrerin in ihrem Auto eingeklemmt worden. Mehrere Rettungsteams waren an der Unglücksstelle am späten Mittwochabend.

30.03.2023, 08:29 Uhr

8 Bilder Auto überschlägt sich auf der B 41 bei Niederlinxweiler 8 Bilder Foto: Tobias Horras/Feuerwehr St. Wendel