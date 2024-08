Unglück bei Pirmasens Schwerer Crash mit Biker aus Völklingen – Gewitter behindert Hubschrauber-Einsatz

Der Motorradfahrer aus Völklingen habe die Kontrolle über sein Gefährt verloren. So sei er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Auf der rechten Seite dann sei er mit voller Wucht gegen die Leitplanke geprallt. Dabei erlitt er schwere Blessuren. Auf SZ-Anfrage hieß es dazu, er schwebe aber nicht in Lebensgefahr.