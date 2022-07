Nächtlicher Großeinsatz : Tödlicher Unfall in Nohfelden: Radfahrerin kommt ums Leben – Autofahrer lässt Opfer zurück

Tödlicher Unfall in Nohfelden: Radfahrerin kommt ums Leben – Autofahrer lässt Opfer zurück

Bei einem schweren Unfall ist eine Frau in Nohfelden ums Leben gekommen. Foto: dpa-tmn/Carsten Rehder

Update Nohfelden Dramatische Szenen in der Nacht auf Montag: Bei einem Unglück ist auf einer Landstraße eine 60-Jährige gestorben. Sie war zuvor von einem Autofahrer erfasst worden. Der haute anschließend ab. Die Polizei stellte ihn – und fand den wahrscheinlichen Grund für den Unfall heraus.

Bei einem schweren Unfall ist am späten Sonntagabend, 17. Juli, eine Radfahrerin ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich gegen 22.20 Uhr auf der Landstraße 325 zwischen den beiden Nohfelder Ortsteilen Eckelhausen und Sötern. Dabei erfasste sie ein Autofahrer mit seinem Wagen. Doch statt sich um das Opfer zu kümmern, machte er sich auf und davon.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es in einer Rechtskurve zu dem Zusammenstoß. Wie ein Sprecher der Waderner Polizei berichtet, soll der Mann mit seinem Audi-RS3-Sportback auf die Gegenfahrbahn geraten sein, wo ihm die 60-Jährige auf ihrem Elektrorad entgegenkam.

Dort erwischte er die Nohfelderin frontal, wobei sie ins angrenzende Feld geschleudert wurde. Nach Zeugenausgaben soll der Mann hinterm Steuer noch ausgestiegen sein, um eventuelle Schäden an seinem Sportwagen zu inspizieren. Zwei Mitfahrer seien ebenfalls ausgestiegen und dann zu Fuß getürmt. Der mutmaßlicher Unfallverursacher setzte sich wieder ins Fahrzeug und fuhr davon.

Allerdings werde es noch einige Tage dauern, bis das Ergebnis vorliege, sagt ein Polizeisprecher am Montagvormittag. Mediziner an der Rechtsmedizin der Uniklinik in Homburg übernehmen demnach die Auswertung.