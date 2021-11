Auf glatter Straße : Nach Unfall: 5000 Liter Milch ergießen sich bei Nohfelden in einen Bach

Nach Unfall: 5000 Liter Milch ergießen sich bei Nohfelden in einen Bach

Nohfelden Ein mit 14 000 Liter befüllter Milchtransporter ist auf schneeglatter Straße in den Graben gerutscht. Damit flossen Tausende Liter aus. Mitarbeiter des Landesumweltamtes waren da, um die Auswirkungen auf den nahen Bachlauf zu erkunden.

Schwerer Unfall auf der Landstraße 316 bei Nohfelden-Wolfersweiler: Dabei ist die Fahrerin eines Milchlasters verunglückt. Dieser Zwischenfall hatte erhebliche Folgen, wie ein Sprecher der Waderner Polizei am Sonntag berichtet.

Demnach war der Lkw bereits am Freitag, 26. November, von der Straße abgekommen. Gegen 22 Uhr geriet der Transporter auf Schnee bedeckter Strecke ins Rutschen und glitt daraufhin in den Graben. Das gesamte Gefährt stürzte um.