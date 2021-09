Ermittlungen dauern an : Junge Frau stirbt bei Unfall nahe der Grenze zum Saarland

Birkenfeld Dramatischer Zwischenfall auf einer Landstraße: Dabei ist eine Autofahrerin gestorben, ein weiteres Opfer kam schwerverletzt in die Klinik. Was bisher bekannt ist.

Wie die Birkenfelder Polizei mitteilt, war es am Dienstag (14. September) zu dem Unglück gekommen. Dabei prallten zwei Autos frontal zusammen. Von beiden Wagen blieb nur noch Schrott übrig. Die Fahrerin (21) starb an der Unfallstelle. Ein 23-Jähriger aus dem zweiten Pkw kam via Rettungshelikopter mit schweren Verletzungen in die Klinik auf den Winterberg nach Saarbrücken. Seine Blessuren sollen nicht lebensgefährlich sein.