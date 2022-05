Polizei sucht Zeugen : Unfall auf der A 623 nach illegalem Straßenrennen: 26-Jähriger leicht verletzt

Saarbrücken In der vergangenen Nacht hat es auf der A 623 gekracht. Ein Mann wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei geht von einem illegalen Straßenrennen aus.

Gegen 0.35 Uhr ist es am Sonntag, 29. Mai, auf der A 623 zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten gekommen. Zwei Männer sollen sich dort zuvor ein illegales Rennen geliefert haben, wie die Polizei in vermutet.

Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion (PI) Saarbrücken-Burbach mitteilte, begannen die beiden Fahrer in Höhe des Ludwigparkstadions ihre „hochmotorisierten Fahrzeuge“ mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung der A 623 zu führen – mit fatalen Folgen.

Die A 623 war aufgrund herumliegender Trümmerteile in Fahrtrichtung Saarbrücken kurzzeitig gesperrt. Die Vollsperrung in Fahrtrichtung Friedrichsthal dauerte bis in die frühen Morgenstunden an. Ein Geschwindigkeitsgutachten wurde nach Angaben der Polizei durchgeführt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.