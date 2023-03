Autofahrer geriet in Gegenverkehr Frontalzusammenstoß auf der B 51 bei Güdingen: Zwei Männer schwer verletzt

Laut Polizeiangaben fuhr ein 43-jähriger Mann aus Richtung Kleinblittersdorf in Richtung Saarbrücken, als er etwa 300 Meter vor der Autobahnauffahrt zur A 620 bei Güdingen in den Gegenverkehr geriet. Der erste Autofahrer, der ihm entgegen kam, konnte noch nach rechts in die Leitplanke ausweichen. Doch der Fahrer eines Kleintransporters konnte nicht mehr schnell genug reagieren und krachte frontal in das entgegenkommende Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge zurückgeschleudert, stießen gegen die Leitplanke und kamen quer auf der Straße zum Stehen.