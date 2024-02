Unfall auf B 423 Baum stürzt bei Blieskastel auf Auto – Fahrerin muss mit schwerem Gerät befreit werden

Rund 35 Einsatzkräfte kümmerten sich um die Versorgung der Verletzten, sägten am tonnenschweren Baum und entfernten Äste und Stämme von der Straße. Wer als Ersthelfer an solch eine Unfallstelle komme, solle auch an den eigenen Schutz denken, sagt Nehlig. Denn es könnten schlimmstenfalls weitere Bäume umfallen. Zudem sollten Ersthelfer an einer stark befahrenen Unfallstelle wie der B 423 eine umgehende Absicherung durch Warnblinker und Warndreieck veranlassen.