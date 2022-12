Frontal-Zusammenstoß : Schwerer Unfall auf B41: Zwei junge Fahrer eingeklemmt – Strecke bis in die Nacht gesperrt

Ottweiler Mit schwersten Verletzungen ist ein Fahrer (23) und eine Fahrerin (27) zur Not-Operation ins Krankenhaus gekommen. Sie waren bei einem Crash zwischen Ottweiler und Neunkirchen eingeklemmt worden. Die Aufräumarbeiten dauern noch an.

Bei einem Verkehrsunfall auf der B41 zwischen Ottweiler und Neunkirchen sind am späten Dienstagabend, 13. Dezember, zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am frühen Morgen auf SZ-Anfrage berichtet, mussten beide Opfer zu Not-Operationen in Krankenhäuser. Unterdessen war die Strecke bis gegen Mitternacht gesperrt.

Autos prallen frontal auf B41 bei Ottweiler zusammen

Wenig später kamen die Schwerstverletzten in Kliniken. Der Autofahrer aus Merchweiler wurde nach Homburg an die Uni-Klinik gebracht, die Ottweilerin auf den Winterberg nach Saarbrücken. Noch in der Nacht kamen sie in den Operationssaal. Nach Polizeiangaben hatten beide mehrere schwerste Verletzungen erlitten. Am frühen Donnerstagmorgen soll aber keine Lebensgefahr mehr bestanden haben.