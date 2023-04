Frontalzusammenstoß 22-jährige Motorradfahrerin lebensbedrohlich verletzt bei Unfall auf B 406

Laut Polizeiangaben fuhr gegen 17.45 Uhr eine 30-jährige Autofahrerin aus Richtung Oberleuken in Richtung Sinz. In einer Rechtskurve im Bereich des Sinzer Bergs sei sie aus bisher unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegen kommenden Motorrad kollidiert.